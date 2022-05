Un cartagenero al que se le dañó la tarjeta de Transcaribe hace dos semanas, no ha podido comprar una nueva en ninguna estación del sistema porque en todas les informan que no hay.

El usuario, que se comunicó con El Universal para denunciar que no ha podido movilizarse como de costumbre a través de los vehículos del SITM, indicó que la situación está siendo aprovechada por revendedores para cobrar más valor por el pasaje.

(Lea: [En fotos] Alerta por mal estado de algunas estaciones de Transcaribe).

“Llevo varios días intentando comprar una tarjeta y en todos los lados me dicen que se agotaron o que no han llegado, me ha tocado pagar hasta 3 mil pesos a los revendedores. He estado en Bodeguita, en Patio Portal, en Castellana, en Ejecutivos, Ángeles, Gallo y otras estaciones y en todas es lo mismo”, lamentó el afectado.

¿Qué ocurre con las tarjetas? Este medio le preguntó a Transcaribe sobre la situación, y la respuesta fue que desde el 2021 en todo el mundo se viene presentando una crisis debido a la escasez de chips y otros insumos con los que son fabricadas.

(Lea: Nuevo paso para sustitución de carromulas en Cartagena: arranca censo).

“En este momento, existe internacionalmente una sobredemanda de tarjetas por este fenómeno, lo que especialmente sumado al elevado precio del dólar, ha provocado el aumento de costos y la falta de disponibilidad por parte de proveedores. Transcaribe no ha sido ajeno a estas situaciones y desde 2021 viene experimentando falta de nuevas tarjetas para usuarios. A finales del año anterior un nuevo lote de estos elementos fue adquiridos, solventando la situación, pero en estos momentos el sistema volvió a verse afectado por la escasez”, precisó el SITM.

Ante esta situación, la entidad aseguró que ya inició el proceso de adquisición de un nuevo lote de estos elementos.