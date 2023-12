¿Por qué no han autorizado el ingreso de bañistas en la Playa 4 de Bocagrande?

La Playa 4 está ubicada frente al Hotel Decameron de Bocagrande, pero a pesar de estar lista, esta aún no ha sido abierta, pues un nuevo trámite tiene frenado este paso. También le puede interesar: Piden una solución oportuna tras “erosión” en las playas de Protección Costera

“El Comité Local de Playas (CLOP) que es muy importante para los avances del proyecto se llevó a cabo el pasado lunes. No obstante, la apertura de la Playa 4 no ha sido aprobada porque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le pidió una certificación d la Dimar, de que en la zona no existen corrientes de resaca”, dijo Juan Carlos Monzón, director de obras del proyecto.