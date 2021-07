El martes 9 de junio Anthony llegó al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena procedente de los Estados Unidos. No venía solo, lo acompañaban dos amigos, uno colombiano y otro peruano, los tres venían a pasar cinco días en el Corralito de Piedras, donde Anthony y su amigo peruano conocerían por primera vez Cartagena, pero los planes cambiaron y este norteamericano no logró salir del aeropuerto.

¿Qué pasó?, un oficial de Migración Colombia le dijo que no era admitido en el país y que debía tomar un vuelo de regreso.

Las razones de esta decisión aún son un enigma para este hombre de 30 años, quien reside en Nueva York, pues en su momento no le dieron explicación alguna sobre su no aceptación en Cartagena y a la fecha no entiende qué pudo haber hecho mal, pues considera que cumplía con todos los requisitos.

“Yo llegué al aeropuerto con mis amigos, estábamos esperando en la fila, pero no hablábamos, ni estábamos haciendo nada indebido, cuando siento que un oficial se me acerca, me pide mi pasaporte y luego me dice que lo siga”, cuenta Anthony, quien añade que: “Veo que unas jóvenes están llorando y este mismo oficial tiene los pasaportes de ellas dos, entonces le vuelvo a preguntar al de Migración qué pasa y no me dice, solo me lleva a un salón y ahí nos dejan”.

Tiempo después, contó, el mismo oficial se acerca y les dice que no pueden ingresar a Colombia y que la aerolínea se encargaba de conseguirles los tiquetes de regreso.

“Después de tanto insistir, uno de los funcionarios me dijo que no me admitían porque yo estaba haciendo bulla, algo que no es cierto. También tenía mis documentos al día y todos los requisitos que piden para ingresar a Colombia, pero dieron fue una excusa falsa, mis amigos sí ingresaron”, aseguró el extranjero, quien regresó a su país el miércoles 10 de junio.