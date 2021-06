Agregó que la comisión no estaba siendo agredida y que evidencia de ello es que en el reporte de los heridos entregados por la Policía no aparece ninguno de ellos.

“Estábamos haciendo una toma artística y cultural, el bloqueo no era constante, sino intermitente. Se hacía pedagogía, se repartían volantes y nuevamente se levantaba el bloqueo para que las personas circularan. En un momento, algunos manifestantes comenzaron a recibir piedras por parte de un grupo de motorizados y es ahí cuando entra la Policía y, sin mediar palabra, acciona sus armas. En una actividad muy temeraria, mientras lanzaban gases y aturdidoras, también hacían disparos. Cuando llegaron los uniformados, comenzaron las violaciones de derechos humanos y abusos”, anotó el Comité Jurídico de la UdeC.

La Policía añadió que, cuando llegaron los uniformados, estos fueron recibidos con piedras por parte de los manifestantes; precisó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no actuó durante la protesta y ni en los enfrentamientos posteriores, ya que estos uniformados se encontraban en ruta al departamento del Atlántico cumpliendo con otro servicio.

“La Policía no había intervenido en la manifestación hasta que se presentó el enfrentamiento entre manifestantes y mototaxistas. La Policía llegó a proteger la integridad de los servidores públicos que conformaban la comisión y a restablecer el orden público en la zona”, indicó la misma institución.

Según la institución, una comisión integrada por gestores de convivencia, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y policías de la Oficina de Derechos Humanos, intentó mediar en la confrontación y solicitar a los protestantes que despejaran la vía cuando un grupo de motociclistas y marchantes comenzaron a lanzarse piedras entre sí y las personas de la comisión fueron atacadas. Este hecho generó el llamado de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES).

Heridos y detenidos

Desde la Policía se dio a conocer que en los hechos siete policías resultaron heridos, atacados con objetos contundentes lanzados por manifestantes. Estos hacen parte de la Unidad Básica de Intervención y fueron trasladados a una clínica de la ciudad donde continúan bajo observación médica.

De los manifestantes se detalló que tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público. Hoy avanzan las audiencias de legalización de captura ante un juez de control de garantías.

Desde el Comité Jurídico se precisó que incluso uno de los detenidos no hacía parte de la protesta. “La Policía asegura que las personas fueron capturadas en flagrancia, pero una de las personas estaba en una tienda en Los Alpes y no hacía parte de la manifestación. Los uniformados llegaron al lugar, lo cogieron y le quitaron lo que estaba comprando”.

Además de ello, un estudiante de la Universidad de Cartagena resultó herido en la pierna con un proyectil. Este fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe y debe ser sometido a dos cirugías. (Le puede interesar: En Bomba El Amparo: enfrentamiento dejó un joven herido y tres detenidos)

Al respecto, la Policía manifestó que el joven tiene un impacto provocado por un arma traumática, la cual no es usada por la institución. “No sabemos el origen de ese proyectil y la persona herida no refiere quién le hizo la lesión. La Policía no usa armas de letalidad reducida, usamos armas de fuego y taser”.

Es de precisar que pese a los enfrentamientos no se reportaron daños en la infraestructura de los comercios y viviendas de la zona.

