¿Por qué se invadió un coral en un área protegida?, ¿por qué las autoridades tardaron en reaccionar ante la invasión del espacio público?, ¿cuánto demorarán en restituir el espacio público? y ¿qué tipo de afectación ambiental genera esa actividad?

Aunque no todas las preguntas tienen respuestas por el momento, sí se conoció que ya hay un proceso sancionatorio en curso para el quiosco de madera, que funciona como bar, instalado sobre un coral fósil en el lugar conocido como “la piscina”, en la bahía de las Mantas en Islas del Rosario.

Se espera que en una semana se restituya el espacio público.

Esta zona pertenece al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, un valioso conjunto submarino de ecosistemas de alta productividad y biodiversidad, que forman la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano (unos 420 km2).

El Universal habló con el alcalde Local 1, Luis Negrete Blanco, para conocer cómo va el proceso de restitución del espacio público de 55,77 metros cuadrados y con qué herramientas cuentan para ejercer autoridad en la zona.

“Se realizó una reunión de trabajo con la Capitanía de Puerto de Cartagena para explicar y definir las competencias de cada una de las entidades, para restituir ese espacio público invadido. Parques Nacionales Naturales (PNN) tiene competencia y autorización legal para hacer proceso sancionatorio administrativo en el espacio público”, mencionó el alcalde local.

Entre las conclusiones de la reunión están, primero, el comienzo del proceso sancionatorio en esa parte del coral.

Segundo, aclarar las funciones de cada una de las entidades, teniendo en cuenta el Decreto 3572 de 2011 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que crea la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia sin personería jurídica, a cargo de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

“En el numeral 13 de ese decreto se define que PNN ejerce las funciones policivas y sancionatorios en los términos fijados por la Ley 489 de 1998. El alcalde local no tiene competencias, eso no quiere decir que como servidor público no coadyuvemos para ejercer las funciones de PNN”, resaltó Negrete Blanco.

Es entonces como, tras reuniones entre la Capitanía de Puerto de Cartagena de la Dirección General Marítima (Dimar), PNN y la Alcaldía Local 1 Histórica y del Caribe Norte se acordó la restitución del espacio invadido en el menor tiempo posible, porque ser un hecho notorio y con afectación ambiental.

Al parecer, la afectación ambiental se estaría dando alrededor del coral fósil porque las embarcaciones están atracando en lugares prohibidos y no delimitados en la zona, donde se venden diferentes artículos y bebidas embriagantes. Según la Dimar, también habría contaminación por la basura arrojada al mar, excesivo de ruido de música y el consumo de bebidas embriagantes sin control sanitario, entre otros.

“Estos son procesos largos, la Alcaldía Local intervendrá porque la Dimar envió concepto de que la zona era de bajamar y parques envió la resolución del proceso sancionatorio”, precisó el alcalde local.

Este medio envió una solicitud a Parques Nacionales Naturales de Colombia para conocer qué medidas tomaron, cuáles serían las afectaciones ambientales y si tienen otro tipo de invasiones en áreas protegidas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.