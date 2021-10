No es cuestión de percepción. A Cartagena de Indias no le cabe un vehículo más y el panorama es sombrío: en nueve años no se han hecho nuevas vías y el 26% de la malla vial se encuentra en mal estado (478,4 kilómetros carriles) según reveló el más reciente Informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos. Lea: En 9 años no han hecho nuevas vías en Cartagena y el 26% están en mal estado

La principal arteria vial, la avenida Pedro de Heredia, es la muestra fehaciente de los múltiples conflictos viales que hay en la ciudad: invasión de carriles por parte de estaciones ilegales de taxis y motos, ocupación del espacio público y paradas en muchos semáforos. Lea: Los males de la Avenida Pedro de Heredia en Cartagena

Y si a esto se le suma el aumento del parque automotor que en 2020 (año de la pandemia) sumó 2.140 vehículos más a la ciudad que en 2019, llegando la cifra a 125.048, plantea la urgencia de resolver las necesidades de una ciudad que ha crecido y que necesita moverse mejor.