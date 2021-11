Con temor viven cinco familias de la última calle de Nueva Venecia, un humilde sector perteneciente a Nelson Mandela, por los deslizamientos que amenazan con desaparecer sus viviendas, y que según los afectados, esta problemática que no es nueva se agravó hace un año tras el paso de la tormenta tropical Iota, desde ese entonces la tranquilidad y la zozobra se apodera de los residentes que viven al borde del barranco.

“En ese entonces se derrumbó lo que teníamos de calle, vino gestión de riesgos, defensa civil y nos censaron a todos los afectados. Desde ese día hemos pedido a las autoridades competentes que hagan presencia en nuestra comunidad”, señaló Yenis Córdoba, una de las afectadas. Los afectados reiteran que con cada precipitación las calles se vuelven intransitables, manifiestan que el temor aumenta cuando llega la temporada invernal, a tal punto de no poder conciliar el sueño.

“Nos toca abandonar nuestras viviendas en medio de la tempestad; después de la emergencia por la tormenta Iota, el terreno cede cada vez que llueve y prácticamente ya no tenemos calle. Como ha llovido fuertemente en las últimas semanas, una de las casas ya no tiene tierra debajo y se encuentra literalmente en el aire. Tenemos niños y una adulta mayor que viven allí, para entrar nos tenemos que subir por un pedacito de frente, eso es un peligro, nos exponemos diariamente a que nos pase algo. No queremos que ocurra una tragedia, ya que en cualquier momento todo se puede venir abajo”, añadió Córdoba.

La esperanza de los afectados en ser reubicados despertó la semana pasada cuando varios residentes recibieron una llamada de Corvivienda, para informarles que debían acercarse hasta las instalaciones de la entidad con la promesa de tener casa propia. “Llamaron a informar que algunas familias habían salido favorecidas mediante un sorteo pero lo que nos sorprende es que las cinco viviendas que están en riesgo de colapso no aparecen en el listado”, dijo la afectada. En las cinco viviendas que están en estado crítico habitan siete niños y seis adultos, entre los que se encuentran un adulto mayor y una embarazada.