Aprovechando la falta de control y el número no óptimo de agentes de tránsito, circulan con buses de otras rutas, generando traumatismos en otros sectores de la ciudad”

Datt.

Para el Datt, la medida es inconveniente. “Consideramos que hay distintos elementos que vuelven ilegal el fallo. Por el momento, acataremos para no incurrir en fraude a resolución judicial e ir presos varios funcionarios del Distrito”, expresaron. Primero, hay procesos jurídicos abiertos en relación con las empresas transportadoras. “El juez debió analizar, antes de admitirla, ya que Transportes Montero tiene una demanda que no ha sido resuelta, por lo que se hace ilegal la presente”.

El Datt aseguró que son comprensibles y coherentes las quejas de los usuarios frente a Transcaribe. Procesos y cobertura pueden mejorar. Pero el Distrito también argumentó que hay mucha renuencia frente al cambio de paradigma y cultura cívica que supone el masivo. “Se quejan de la recarga de la tarjeta, que no los deja en la puerta de su casa o que vienen llenos, sin pensar en general y cómo el sistema organiza la movilidad. Faltan buses y organización, pero aun no alcanzamos el cien por ciento de implementación”, señaló la autoridad de tránsito.

La avenida Pedro Romero , una de las vías principales de la ciudad y por donde pasan estas rutas, sufre de una movilidad caótica, generada por el tránsito compartido, en una vía angosta y con problemas de pavimentación, entre busetones de Transcaribe , buses del Transporte Público Colectivo, carros, motos y bicitaxis. Situación que haría más crítica los nuevos actores, pero que a los habitantes de los barrios cercanos no les preocupa, ya que “los afecta Transcaribe, no entra a los barrios y daña las carreteras”, como narró un líder comunal de Olaya Herrera, quien prefirió reservar su nombre.

Por otro lado, desde el Datt explicaron que, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la orden judicial se basó en una acción de nulidad simple. Sin embargo, esta dispone que con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere, no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Por lo que el beneficio a un particular: Juan Carlos Cárcamo García (demandante) o Transportes Montero, lo prohibe la ley en relación a esta acción.

“Lo que aplicaba en este asunto jurídico era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero esta tiene un término de caducidad de cuatro meses posterior al decreto, y ya pasaron varios años de su firma”, señaló el Datt. Según la ley, en esta figura sí se puede favorecer el interés particular. “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho”.

Para la entidad, la ilegalidad se exacerba con el uso de rutas canceladas hace aproximadamente tres años, y al estar los buses chatarrizados, tomar buses de otras rutas para disponerlos en las resucitadas.

“No les interesa el servicio, sino el negocio”

Al disponer para las rutas 4 y 32 buses legalizados en otras rutas y sectores, para las autoridades es señal de que atienden al lucro antes que las necesidades de movilidad pública. “Hecho que se confirma en el abuso que hacen de la falta de control operativo que tiene el Datt, para extenderse a otros barrios que no hacen parte de su ruta”.

La posición de Transportes Montero

La empresa volvió a circular respetando la orden judicial. Juan Carlos Cárcamo García no tiene ningún vínculo ni laboral ni personal con la transportadora. Efectivamente, no se tiene la capacidad para estas rutas, sin embargo en aras de prestar un servicio a la comunidad se está haciendo un esfuerzo para conseguir los vehículos necesarios para prestar un buen servicio. Niegan estar entrando a Villagrande, pero sí han solicitado autorización del servicio a barrios como Bicentenario y alrededores.

“Seguiremos respetando el fallo, recorriendo las rutas según lo establecido y, si la autoridad lo permite, aumentar la cobertura a otros barrios que demandan soluciones de movilidad y transporte, y que se quejan por la falta de buses de Transcaribe, la incomodidad y el horario incoherente con sus rutinas laborales”, expresaron.