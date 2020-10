Como ‘irrisorio’ fue calificado por algunos el anuncio del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de girar $500 millones a la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo con el fin de avanzar en el pago de la deuda que la entidad pública tiene con el centro de salud desde hace más de seis años. (Le puede interesar: Distrito girará $500 millones para la Maternidad Rafael Calvo)

De acuerdo con el gerente (e) de la clínica, Julio César Luna, ese pago solo representaría el 5% del total de los pasivos, los cuales, según la entidad territorial ascienden a $9.190.189.959 desde 2013. (Puede leer: Pago del Dadis a Maternidad equivale solo al 5% de la deuda)

Sobre ello la directora del Dadis Johana Bueno, se permitió explicar que esos $500 millones fueron producto de una mesa de flujo de recursos donde participó la Superintendencia y la Maternidad en la que se llegó al acuerdo de pago por ese valor, pero aseguró que ya se están realizando las gestiones para continuar con el saneamiento de la deuda.

“No quiere decir que solo se vaya a pagar eso del total. Nuestros pagos son de dos fuentes: población pobre no asegurada y población migrante, y para pago de población pobre no asegurada había que distribuir los recursos que estaban disponibles, pero no se tenían muchos para fijar las vigencias anteriores. Esos recursos se tienen que distribuir bien para poder pagarles y darles un alivio financiero”, dijo Bueno.