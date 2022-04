“Recibí un comparendo por exceso de velocidad en el Corredor de Carga, una vía que toda la vida había pensado que era de rápida circulación. A través de una cámara detectaron que iba a más de 50 km/h y por esa razón me detuvieron y me pusieron un comparendo tipo C, es decir debo pagar 15 salarios mínimos diarios legales vigentes”. Este fue el relato que hizo hace un par de semanas la locutora Laura Vanesza al recibir un comparendo por conducir en exceso de velocidad. (Lea: Evite una multa: límite de 30 km/h en este tramo del Corredor de Carga)

El académico indicó que este tipo de señales deben tener una distancia mínima que determine cuál es la próxima señal que rige y así mismo, deben estar bien ubicadas.

“Para el caso del Corredor de Carga se debe tener en cuenta que hay más de dos carriles y la señalización puede ser insuficiente. Por ejemplo, el hábito de la conducción es siempre mirar hacia la derecha para observar la señalización. Esta vía tiene cuatro carriles y es procedente para los vehículos que van en los carriles 1 y 2, pero si estás en el carril 3, el hábito está en mirar la señalización de cruce horizontal, por lo que la señalización puede estar mal ubicada, incompleta o inclusive puede hacer falta señalización horizontal”.

Y agregó: “Los comparendos a los conductores son procedentes siempre y cuando exista la señalización pero lastimosamente algunas de ellas están detrás de un poste o finalizando la vía. Por ejemplo, si yo fuera por el Corredor de Carga y si contabilizamos los carriles de 1 a 4, es imposible reconocer la velocidad del carril 3 y 4 porque no tengo señalización que me apoye. En unos tramos hay un separador intermedio y este me tendría que demarcar que es de 30 km/h. (...) Si me colocan una multa por ir en estos carriles 3 y 4, yo podría declararlo improcedente teniendo en cuenta que no tiene buena señalización o demarcación vial”.

El experto en movilidad sugirió la instalación de señalización horizontal o bajo perspectiva para informarle al conductor la disminución de la velocidad en esos tramos de la vía.