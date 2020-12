Al conocer este resultado, El Universal contactó a Ángelo Bacci, director de Cardique, para conocer qué ocurrió con la corporación para que obtuviera este puntaje y nos indicó que todo se debe a que no completaron la encuesta.

“No puedo hablar del año anterior, pero este año lo que ocurrió fue que no se respondió toda la encuesta, donde el Ministerio pide una información y no se llenó completa porque había puntos de vista donde la información no nos aplicaba, entonces para nosotros la información no refleja lo que se ha avanzado en la corporación”, señaló Bacci añadiendo que “nosotros estamos haciendo el respectivo requerimiento al Ministerio, donde si por lo menos no va a cambiar la posición, que deje una nota indicando que faltó información por llenar”.