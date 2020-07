Por no cumplir medidas, han cerrado 26 locales comerciales en 5 días de operativos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los locales comerciales que están en las tres localidades de la ciudad, desde la Secretaría del Interior decidieron crear tres grupos interinstitucionales, los cuales en compañía de Migración Colombia, Policía Nacional, DATT, Dadis, Bomberos, Espacio Público y la Oficina para la Gestión del Riesgo, han estado realizando operativos desde el jueves de la semana pasada en cada uno de estos lugares, y al encontrar alguno que no cumpla con lo estipulado, lo cierran por unos días.

¿Cuáles son?

Desde la Secretaría del Interior nos dieron a conocer los nombres de los establecimientos que a la fecha han sido cerrados, algunos por no tener la documentación necesaria para la atención, por no cumplir con las medidas de bioseguridad o por estar atendiendo en horarios no permitidos.

Los establecimientos son: Casa del Celular, Casa Corona, Mundo repuestos de La Castellana; Súper Giros, Almacén eléctricos del norte; Restaurante y asadero restaurante; Restaurante donde Rafa, El punto del celular y algo más; La tienda de tecnología, Tu punto móvil, Jerocell M.L., Celu Fashion, El puntazo, Punto Cell, Tecno Canabal, Tiendavirtual.cel, La Casa de la Peluquería, Variedades Malibú, Ferro Electricos, Tous Collections; Panadería Favipan, Burguer pizza Nicolle; Restaurante y asadero El Tigre; Hostal La Heroica, Panadería la riquira, Tienda la Esquina sana.