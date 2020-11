Este 26 de noviembre, el Cuerpo Élite del Distrito “unidos por el control urbanístico” realizó un nuevo recorrido de inspección en el barrio Pie de la Popa.

En grupo estuvo liderado por la inspectora de policía de la Comuna 1B, Mónica Herazo Morales, y la Secretaría de Planeación Distrital, a través de la Dirección Administrativa de Control Urbano, en cabeza de Andrés Porto.



Las obras

Durante el recorrido, se realizó la suspensión y sellamiento de tres obras en construcción que se adelantaban en el sector.

En la primera, ubicada en la calle 30 #20-198, se adelantaban labores de demolición sin contar con licencia urbanística expedida por la autoridad competente. No contaba con la valla informativa.

En la segunda construcción intervenida, ubicada en la calle 30 #21-65, donde se levanta una IPS, el retiro posterior no se ajustaba a lo establecido en la licencia de construcción, además no tenía aprobación de los planes en la obra, por lo que no se pudieron verificar el resto de parámetros de la misma. El Establecimiento Público Ambiental, EPA, también realizó una observación sobre el manejo de los residuos en esta obra.

La tercera intervención se realizó en el proyecto en construcción “Mirador del Baluarte II” ubicado en la calle 29D #21-12/calle 20D #21-38. La obra no contaba con la resolución del plan de manejo ambiental expedida por el EPA, por lo que se procedió a la suspensión y sellamiento.

Durante el recorrido se encontraron otras obras que sí están cumpliendo con los permisos, pero se hicieron observaciones por parte del EPA. Se constató que una de las obras que ya se había suspendido con anterioridad, sigue en pausa, lo que está ejecutado hasta la fecha, cumple con la licencia de construcción otorgada.