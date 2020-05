Por no acatar medidas, cerraron 7 tiendas en El Pozón

Gracias a las actividades de control desarrolladas por las autoridades que integran el Puesto de Mando Unificado (PMU), que funciona en el barrio El Pozón, se cerraron siete (7) tiendas que violaron las normas sanitarias establecidas por el Distrito para combatir el contagio del COVID-19.

(Cartagena sube a 1.547 casos de coronavirus y 81 muertos).

“El alcalde William Dau Chamat, al darle vía a los Puestos de Mando Unificado en los barrios El Pozón y Nelson Mandela, pidió un plan de acción con medidas restrictivas, más operativos, aumento de patrullajes, así como un impuso a la cultura pedagógica ciudadana para que los habitantes de estos sectores entiendan la gravedad de los efectos del COVID- 19”, señaló David Múnera Cavadía, secretario del Interior del Distrito.

Sobre las tiendas cerradas por incumplir, el funcionario añadió: “El Distrito invita a los tenderos a no vender productos a los niños. A los padres se les recuerda que los menores no deben salir de sus casas. No es posible que por vender se violen las normas legales”.

Se ha vuelto común

Múnera explicó que esta situación se ha convertido en una queja permanente en los barrios de Cartagena. “Todas las tiendas que estén violando las normas vamos a proceder a cerrarlas. Si no acatan las normas, no entienden la gravedad de la situación, no tienen en cuenta el avance que tiene el contagio del COVID -19. Si no cumplen las medidas será muy difícil combatir y derrotar los efectos de virus”, afirmó el funcionario, recordando a la gente que deben seguir en aislamiento preventivo, tal como se estableció hace dos meses.

“Todos deben confinarse, quedarse en casa. Es la única medida, este es el único consejo cierto que el mundo entero inventó para evitar la expansión del virus”, puntualizó Múnera.