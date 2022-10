Por inversión y cooperación internacional: Dau inicia agenda en Países Bajos

Así mismo, tendrá una audiencia privada con el Sr. Henk Ovink, enviado especial del Gobierno de los Países Bajos para asuntos de Agua (firmante del Memorando de entendimiento que tenemos entre Cartagena y Países Bajos).

De acuerdo con el Distrito, “la agenda del alcalde en Ámsterdam muestra su compromiso para dar solución eficaz y transparente a los problemas estructurales de la ciudad en materia de drenajes pluviales y ordenamiento territorial”.

Primer día: contactos y relaciones estratégicas

En su primer día, Dau participó de las conferencias presididas por Ricky Burdett, professor of Urban Studies and director of LSE Cities, London School of Economic Political Science; Ricardo Hausmann, fundador y director de Harvard´s Growth Lab y Rafik Hariri, profesor Practice of International Political Economy, Harvard Kennedy School. También conversó con la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y con Michael Bloomberg, presidente de Bloomberg Philantrophies.