Por falta de documentos no pudieron inscribirse a los mejoramientos de vivienda

“Aquí no todos tenemos escritura pública, certificado de libertad y tradición, recibo de impuesto predial, porque muchos llegamos como desplazados y lo que hicimos fue entrar a ocupar un espacio y por eso no estamos todos legalizados”, es lo primero que dice Luz Mery Sánchez, vicepresidenta de junta de acción comunal del sector 19 de febrero.

Varios habitantes de los sectores 19 de Febrero, Miramar, Zarabanda, Ciudadela La Paz, Central, Primero de Mayo, Corazón de Jesús y Minuto de Dios del barrio El Pozón denunciaron que no pudieron inscribirse para el mejoramiento de sus viviendas en el nuevo proyecto que Corvivienda tiene para este sector de la ciudad, al parecer, porque no cumplían con los requisitos que estaban estipulados en los registros.

“Las minutas no las aceptaban porque no estaban legalizadas, así que muchos de los cupos que estaban destinados para este barrio en cuanto a mejoramiento de vivienda se perdieron, se los llevan para otro barrio, viendo que aquí son muy necesarios”, finalizó exigiendo que “ojalá vengan y nos ayuden con la legalización de los predios, pues también necesitamos esto”.

Sánchez aseguró que cuando se conoció de la convocatoria y vieron que el primer barrio que iban a visitar era El Pozón, de inmediato muchos salieron a buscar las minutas que tienen del lugar donde viven, pero estas, según señaló la denunciante no eran permitidas.

En El Pozón se inició la primera fase de inscripción desde el 30 de septiembre hasta hoy al mediodía, en el Centro Cultural Las Pilanderas. El Universal se comunicó con la gerente de Corvivienda para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no se obtuvo respuesta alguna.

Los requisitos para poder participar son: Verificar que la vivienda se encuentra en el barrio, manzana o sector avalado por Minvivienda; tener un hogar conformado por una o más personas que integren el mismo núcleo familiar; los ingresos mensuales del hogar no deben superar los 2 salarios mínimos legales vigentes; ser propietario o poseedor de una vivienda; la vivienda no debe ser de madera, ni de dos pisos, ni tener locales comerciales y no requerir reformas estructurales y el postulante debe estar inscrito en la base del Sisbén.

Los mejoramientos que tendrán las personas seleccionadas serán en adecuación de pisos, acabados en zonas húmedas, baños, cocina, mitigación de hacinamiento, adecuaciones de fachada y conexiones intradomiciliarias.