Dicen que con la pandemia del COVID-19 y la falta de mantenimiento, el problema se agudizó, por lo que el año pasado radicaron un documento ante la Secretaria de Educación pidiendo respuesta a varias de estas necesidades, pero no han encontrado soluciones.

En 2022 no ha habido muertes por dengue en Cartagena

Salgado reconoce que, en medio de la pandemia, el Distrito adecuó cinco salones de clases con las medidas reglamentarias para la población estudiantil. Sin embargo, con la presencialidad al 100% que se ha implementado este año, estas aulas no dan abasto y muchos docentes optan por dictar sus clases en el patio, bajo los árboles.

“Este año, con el objetivo de atender a todos los estudiantes así como lo dispuso el Ministerio de Educación, organizamos el salón de actos y adecuamos allí tres aulas, pero no es igual. No cuentan con las condiciones mínimas prudentes para esta época de pandemia. Lo mismo hicimos en el aula de apoyo, pero esto no debería ser así”, aseguró la coordinadora.

Con estas pequeñas modificaciones que realizaron los mismos directos, cuentan con 9 aulas, por lo que implementaron la modalidad de “pico y placa” para que todos los estudiantes puedan dar sus clases. Catorce grupos asisten a las aulas de clases en la mañana y trece en la jornada de la tarde.

“Con esta modalidad los estudiantes de la mañana reciben clases tres días a la semana, mientras que los de la tarde lo hacen cuatro veces a la semana. Como las cuatro aulas que se habilitaron este año no son lo suficientemente grandes para atender a todo el grupo de estudiantes que hay por salón, tuvimos que implementar esa alternancia educativa”, dijo la docente. Esto, según comentan los padres de familia, perjudica mucho más a los alumnos, pues no están recibiendo las clases como debe ser y muchos se han atrasado en algunas lecciones.