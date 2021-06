Dau señaló que su estado de salud es bueno, pues no presenta síntoma alguno, pero se encuentra aislado cumpliendo los protocolos médicos que aplican para los pacientes con COVID.

“Sigo en casa, confinado por COVID, me siento muy bien, no tengo síntomas en lo más mínimo, estoy monitoreando permanentemente y me siento muy bien. Desafortunadamente, por orden de la ARL tengo incapacidad (...) y aunque seguiré atendiendo desde mi casa, designo como alcalde encargado, hasta que se cumpla el tiempo de la incapacidad, a David Múnera, secretario del Interior”, precisó el alcalde.

El mandatario distrital dijo que desde su casa estará pendiente de la agenda de Gobierno, y que espera muy pronto estar de vuelta en el despacho del Palacio de la Aduana. Finalizó con un mensaje de cariño: “Desde la soledad del confinamiento COVID, tu papá todavía te quiere”.