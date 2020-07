Policía tiene bajo lupa servicio de transporte ilegal de pasajeros

Los viajes se pueden realizar en buses, pero debe llamar a la Terminal de Transporte Terrestre autorizada. “El mensaje primordial para todos los ciudadanos es cumplir con la legislación, no solo la nacional, sino también las normas departamentales y municipales. Las normas son para prevenir el impacto del Covid-19, si no tenemos una necesidad, si no estamos en las excepciones de la ley, por favor no desplazarse. Yo invito a los colombianos aprovechar este espacio en casa para disfrutarlo con la familia”, subrayó el Mayor Velásquez.

El oficial invitó a quienes deban desplazarse por fuerza mayor entre municipios, a no utilizar el transporte ilegal, sino a comprar los tiquetes en las terminales de transporte.