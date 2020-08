Policía suspende establecimiento que funcionaba como motel ilegal

Dichos sitios, según conoció El Universal funcionan a través de fachadas de lavaderos, refresquerías o como servicio técnico de celulares. En este sitio encontraron a ocho personas, entre ellas la administradora y una menor de edad. Como el lugar, el cual tenía la fachada de un autolavado en el primer piso, no tenía los permisos adecuados para ejercer este tipo de comercio, fue suspendido temporalmente.

“Están ofreciendo a través de internet los horarios de atención y los precios por una, dos y hasta tres horas. Son sitios que no fueron creados para este fin”, aseguró uno de los denunciantes, quien prefirió omitir su nombre.

Es bien sabido por todos, que al crear un negocio, deben estar avalados por la Cámara de Comercio para poder funcionar de manera legal y así tener definidos el tipo de empresa o comercio que serán, sin embargo, existen este tipo de establecimientos comerciales que muchas veces utilizan otras fachadas para realizar ilícitamente actividades no autorizadas.

Otro indicó que se dio a la tarea de llamar a los números que en redes han publicado y le ofrecieron diferentes precios, algo que el considera no es aceptable, puesto que a simple vista estos lugares, al parecer, no cumplen con los protocolos dispuestos por la Alcaldía.

“Cuando llamé a uno de estos lugares, me dijeron que tenían 1 hora por 15 mil pesos y dos por 25. Además si queríamos que fuera de amanecida, debíamos pagar un poco más. Al preguntarles que si no tendríamos problemas con que llegara la policía o algo, dijeron que no, que todo estaba controlado”, indicó otro denunciante.

¿Qué dicen las autoridades?

David Múnera, secretario del Interior, aseguró que han estado realizando diferentes operativos en las tres localidades de la ciudad, para verificar que los comercios que han sido autorizados para su reapertura cumplan con los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Ministerio de Salud y la Alcaldía.

Además señaló que “ni los hostales ni hoteles están autorizados para este funcionamiento que están denunciando. Estarían incumpliendo la norma, así que invito a todos los cartageneros a que denuncien este tipo de hechos ilícitos en la secretaría del Interior o en la policía, para nosotros poder verificar que cumplan con lo estipulado, de no ser así serán sancionadas y si persisten con la violación pueden ser cerrados definitivamente”.

La policía, por su parte, indicó que desde el 25 de marzo al 19 de agosto de este año, las autoridades han sancionado con medida de suspensión temporal de la actividad económica a 18 establecimientos, y otros 52 locales han sido objeto de actividades de control y vigilancia por parte de las autoridades.

Por su parte, el gremio de moteles de la ciudad, asegura que “nosotros hemos estado manifestando nuestro interés en la reapertura, pues cumpliríamos con todos los protocolos de bioseguridad y las autoridades podrían vigilar que así será, además que todo sería de manera legal”.