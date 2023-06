Policía, músico y docente: joven cartagenero lucha por sus sueños

En esta institución de educación superior empezó a perfeccionar su voz y a aprender a tocar varios instrumentos. Yasser se sentía como pez en el agua; sin embargo, la situación económica lo obligó a desertar y presentarse a la Policía, escuela en la que ingresó en 2011.

“Antes de entrar a la Policía yo lo puse eso en oración. Le pedí a Dios viajar por toda Colombia; ser parte de una orquesta y que una de mis canciones se pegara. Cuando entro a la Policía ya había grabado canciones, allí en la escuela me volví popular porque los representaba con la música. Cantaba en la iglesia, eventos de sensibilización y hasta en parrandas que hacían los jefes”, contó. Consulte además: Angélica Vargas vive de declamar poemas en las calles de Colombia

Explicó que después de terminar la escuela lo pusieron a apoyar el “Plan Navidad”. “Cuando yo termino mis estudios -en Bogotá- no me mandan a la calle a apoyar sino para cantar a los niños en las novenas de los hijos de los policías activos. Después llegué a Medellín y allá me dijeron que mi compañía estaba era en Cartagena, me mandaron para acá y los primeros días me pusieron a apoyar en los operativos de mi barrio”, agregó.