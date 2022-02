Fidian García.

El líder cívico agregó: “Nos preguntamos ¿cómo se financiaban antes las vías en Cartagena?, o ¿cómo hacen otras ciudades que no tienen peajes internos para mantener la malla vial? El alcalde no puede decir que los peajes van a continuar porque no hay plata para el mantenimiento de las vías y que además se va a financiar parte de Transcaribe No estamos de acuerdo que a través de peajes se financie todo, se deben buscar otras alternativas”.

El “Capitán No Más” manifestó que con el planteamiento de Dau de mantener unos peajes se alimenta la posibilidad de que se ejecute la Alianza Público Privada (APP) para el Corredor Portuario y Turístico de Cartagena, que contempla la Quinta Avenida de Manga y la continuación de los peajes en la ciudad, que fue adjudicado a KMA Construcciones el 16 de diciembre del 2019, durante el gobierno de Pedrito Pereira y que hoy se encuentra en un proceso legal en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena y en el tribunal.

