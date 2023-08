Polémica por caso de tierras en Cartagena asumido por juez de Paz del Meta

“Desde 1994 estas tierras son nuestras. Tenemos todas las escrituras registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos que lo certifican, con aval para el cerramiento con mallas y vigilancia civil. Los agentes de los CAI vecinos nos han prestado colaboración en desalojar los invasores que desde hace 12 años han intentado apoderarse de estas tierras. Como constructora llevamos más de 10 mil viviendas construidas en el área. El 22 de junio pasado llegó a la zona, a las 7 de la noche, Luis Édgar Rodríguez diciendo que es el juez Séptimo de Paz de Villavicencio, sin mostrar ninguna identificación, solo una resolución sin número y sin fecha, con un encabezado que decía: Consejo Superior de la Judicatura, Ley 497 de 1999. Este manifestó que Arturo Monroy Ortega tiene títulos y posesión sobre todas estas tierras y que él me había citado a mí por edicto en el diario La República, y que yo no respondí a esa citación y no me presenté, pero eso no es así. A mí nunca se me informó y yo no me enteré de los edictos. Además, no nos llegó ninguna notificación”.

Y prosiguió: “Llegó diciendo que nosotros éramos invasores y que los lotes no eran de nosotros, por lo que llamamos a la Policía y se presentaron un teniente y varios agentes, y luego llamaron al capitán Eduardo Vanegas y este revisó la resolución y le mostró al juez que esta resolución sin fecha ni número no tenía ninguna validez. Por esta razón el oficial le dijo que no podía acompañarlo en la diligencia y que tenía que retirarse de la zona, lo cual el juez aceptó. Luego, el viernes 15 de julio pasado, se presentó el togado al predio, acompañado por Monroy junto a varias personas y con el mayor Leyder Mena Monroy de la Policía y varios agentes. Esta vez sí se identificó y sin ningún documento empezó a entregar a Monroy ocho lotes de la zona, partiendo las mallas y sacando a nuestros trabajadores y vigilantes, y permitiendo la entrada de las personas que acompañaban a Monroy, apoyado por los policías”.

Segovia alega que sus abogados le pidieron los soportes jurídicos al juez en los que se basaba para hacer la diligencia, pero que este indicó que no los tenía en físico, sino digitales en su computadora; sin embargo, “dijo que estaba apagada porque no tenía batería”.