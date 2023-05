Polémica entre docentes y rector de un colegio en Turbaco por votos en blanco

Uno de los docentes habló de lo sucedido. “Ahora mismo se está presentando un conflicto entre el señor rector de la institución y los docentes de bachillerato del colegio. Las elecciones para conformar el Consejo Directivo se hicieron el 19 de abril y los resultados que se presentaron fueron los siguientes: un voto no marcado, 15 votos para el profesor aspirante y 25 votos en blanco, o sea ganó el voto en blanco. Ante los resultados obtenidos quedó como ganador el voto en blanco”. Lea también: ¿La luz vendrá más cara ante propuesta del Gobierno sobre subsidios?

Una vez se conocieron los resultados, los docentes del bachillerato enviaron una carta al rector de la institución, Manuel Ortega García, a quien le solicitaron que se convocara a una nueva elección de aspirantes al Consejo Directivo, alegando que en esta no podrían participar quienes aspiraron en la primera ocasión. Sin embargo, la respuesta no fue del agrado de los docentes, puesto el rector les indicó que el voto en blanco no era aplicable en este caso.

Por ello los docentes piden que se indague la aplicación y efectos del voto en blanco en este proceso, pues alegan que deberían repetirse las elecciones.