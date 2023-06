Población en condición de discapacidad protestó en el Centro Histórico

Javier Barragán Bello, presidente de la Fundación de Discapacitados de Cartagena (Discar), denunció que desde el Distrito no le están prestando la atención adecuada a esta población. Lea: ¡Aproveché! El Sisbén estará en un barrio de Cartagena este jueves

"Exigimos que nos respeten y no hagan caso omiso a nuestros derechos. Existe una ley para nosotros los discapacitados, pero no la están cumpliendo. No nos brindan la atención necesaria, violan en todos los sentidos los derechos de la comunidad", criticó.