Carperos

Como dato curioso, tras revisar las cámaras de seguridad del sector encontraron que la placa de la moto no existe en los registros del tránsito distrital.

Los carperos, vendedores, masajistas y demás trabajadores de la zona hacen un llamado a la Alcaldía de Cartagena y a la Policía Metropolitana para que implementen medidas urgentes que frenen la inseguridad en las playas, ya que está en riesgo el sustento de cientos de familias.

“Marbella antes no era turística, aquí venían solo los cartageneros, pero últimamente también están llegando visitantes de otras ciudades y países. Nuestro deseo es que sigan viniendo, pero casos como el de ayer siembran miedo y ahuyentan a los turistas. Si no hay bañistas no tenemos nada que llevar a nuestras casas, por eso le pedimos a la Policía que tenga presencia permanente”, finalizó un representante del gremio que pidió reserva de su identidad.