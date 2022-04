Para Mario Sarabia, vicepresidente de la JAC, se trata de un problema de hace muchos años que ha aumentado en los últimos tiempos y que podría estallar próximamente cuando las playas de Bocagrande se cierren a raíz de los trabajos del proyecto de Protección Costera. Sarabia señaló que las afectaciones antes mencionadas han deteriorado la calidad de vida de los cerca de 25 mil habitantes del barrio, y lamentó que la administración distrital los tenga abandonados.

“Somos estrato 6, pero solo para pagar los altos tributos al Distrito, no para recibir su atención. Aquí pagamos más predial que la zona industrial de Mamonal y no tenemos inversiones. Las calles no están en buen estado, ni siquiera tenemos andenes. La inversión oficial es nula y ahora que requerimos el respaldo administrativo tampoco somos escuchados”, agregó el vicepresidente.

A instancias legales

Fernando Tinoco, coordinador de parques y playas de la JAC, afirmó que próximamente interpondrán una tutela en la que solicitarán el cierre de las playas de Castillogrande.

“Aquí no hay hoteles, sino casas y edificios llenos de familias que ya no aguantan más el abuso y la falta de autoridad. Vamos a pedir con la tutela que vuelvan a cerrar las playas porque se incumple la norma en su totalidad, empezando porque no hay salvavidas y porque no se respeta el horario autorizado”.