Playa Blanca será cerrada, pero no por ahora

“ahora es más claro”

Preocupación

en punta Arena

Ana María Coneo, representante legal del Consejo Comunitario del sector Punta Arena, en la isla de Tierrabomba, dijo estar preocupada por el cierre de Playa Blanca, no importando en qué fecha se ejecute.

“Mi preocupación --explicó-- radica en que no se ha dicho qué va a pasar con las familias afrodescendientes que están en las comunidades de Ararca, Santana, Bocachica, Caño del Loro y Barú (pueblo), quienes llevan turistas a Playa Blanca para derivar un sustento. Lo otro que me preocupa es que cuando cierren Playa Blanca, los turistas se irán para Punta Arena, donde no tenemos la infraestructura para recibir tantos visitantes. No tenemos ambulancia acuática, ni casetas de salvavidas, ni puesto de salud, ni un muelle comunitario. Ya le pedí al alcalde Dau que nos apoye, lo mismo que a Dimar y Corpoturismo, porque Punta Arena está a solo quince minutos de Cartagena, y eso hace pensar que la afluencia de turistas será enorme e inevitable”.