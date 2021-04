“En estos días nos ha ido mal. Hoy es sábado y tengo el restaurante vacío. El movimiento de turistas es poco en comparación con otras temporadas de Semana Santa. No he vendido 10 platos de comida”, expresó Fernán Ortega, nativo dedicado a la venta de comidas.

Por su parte, Juan Carlos Ortega, fiscal de deportes acuáticos, se mostró inconforme con al aforo permitido para este balneario.

“A Cartagena ha llegado bastante turista y aquí en Playa Blanca han llegado, pero no en cantidad porque los devuelven cuando ya está llena. La gente está muy inconforme y sí, estamos en pandemia, pero este es un pueblo donde no hay COVID-19. Le pedimos al alcalde que deje que la comunidad se gane su comida, porque hasta el momento no hemos ganado nada”, señaló Ortega.

“Desde la pandemia todo cambió. Del 100 por ciento de turistas que llegaban a Playa Blanca hoy solo está llegando un 25%”, agregó Mayra Martínez, propietaria de un negocio.