Plan Titán 24: Consejo comunitario en La Troncal para restablecer el orden

Las inquietudes de la comunidad del barrio La Troncal fueron atendidas por el alcalde Dumek Turbay a través de la Secretaria del Interior y Convivencia, quien en cabeza del secretario Bruno Hernández y varias entidades distritales realizaron un consejo comunitario de seguridad y convivencia ciudadana.

El evento, que hace parte del Plan Titán 24 como un componente estratégico para articular acciones entre los ciudadanos y las autoridades, se desarrolló en horas de la tarde de ayer jueves 7 de marzo y contó con la participación del alcalde de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, Frank Ricaurte Sossa; la Policía Metropolitana de Cartagena, Armada Nacional, Cuerpo de Bomberos, DATT, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Escuela de Gobierno y Liderazgo, y líderes comunales. Lea: Policía Metropolitana cierra cuatro establecimientos en la Transversal 54

La comunidad denunció ante las autoridades las distintas situaciones que han puesto en riesgo la sana convivencia en el barrio. Uno de los factores recurrentes entre las intervenciones fue la inconformidad por el desorden que generan los diferentes establecimientos comerciales ubicados en la Transversal 54, la invasión a los espacios públicos, la movilidad y la inseguridad que ha golpeado a este barrio por años y que ha heredado la actual administración.

Ante esto, el secretario del Interior, Bruno Hernández, destacó los resultados obtenidos por el Plan Titán 24 en varios barrios de la ciudad, donde algunos establecimientos de comercio que no cumplían con los requisitos para su funcionamiento fueron cerrados. El funcionario se comprometió a que La Troncal no será la excepción a estos controles y dijo que a los establecimientos que no cumplan con los requisitos se les aplicará la ley. Lea: Concejo aprueba la incorporación de $597 mil millones al presupuesto 2024