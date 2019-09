Plan Distrital de Gestión de Riesgos: esperando el POT

Lo que se debe actualizar

Peligros latentes

Los principales riesgos que afronta Cartagena son los "deslizamientos en las zonas de ladera y problemas por inundaciones en las tres localidades del distrito", afirma Franklin Cumplido. Zonas como las faldas de La Popa, Alameda la Victoria, El Pozón y Policarpa están entre las afectadas. En algunas se han tomado medidas importantes, pero hay amenazas que siguen presentes, sea por la acción de los seres humanos o de la naturaleza.

El 18 de octubre de 2011, El Pozón fue el escenario de un aluvión causado por las aguas que bajaron desde Turbaco debido a la temporada invernal. El hecho dejó cientos de casas destruidas y de familias damnificadas. La instalación de los caños Limón y Hormiga sirvió para mitigar este problema, pero el barrio sigue inundándose en algunos sectores.

"Nos dijeron que ya no somos una zona de alto riesgo, pero nosotros no estaremos seguros de eso hasta que la naturaleza actúe", afirma Yodela Puerta Caro, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Pozón. "Hay gente que no tiene dónde vivir y que ahora está instalada junto a los caños. Desde el 2011 no hemos tenido un aguacero grande, pero no sabemos qué pasará si en un futuro vuelve a caer una cantidad de agua parecida".

Ante este tipo de situaciones, Franklin Cumplido recuerda que los ciudadanos también contribuyen en la gestión del riesgo: evitando construir en lugares que representen amenazas, siguiendo estándares de seguridad en sus empresas o previniendo focos de infección, entre otras medidas. "Es algo que le corresponde a todos los sectores de la sociedad", señaló.