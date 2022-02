Desde este lunes, 7 de febrero, entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa para taxis en Cartagena. Lea: Conozca el pico y placa del 7 al 11 de febrero en Cartagena

En el Decreto 0940 del 25 de agosto de 2021 quedó establecido que, de acuerdo a su último dígito de placa, los taxis no circularán en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, de lunes a viernes.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que la nueva rotación queda así:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Esta rotación va hasta el 4 de marzo de 2022.

Los vehículos tipo taxis, podrán circular durante la restricción únicamente para realizar labores de mantenimiento, para ello deberán desmontar la silla trasera y con un aviso colocado en el vidrio frontal con la inscripción: “Vehículo en mantenimiento”.