¡Pilas! Este martes es el último día para renovar la licencia de conducción

Si todavía no ha renovado su licencia de conducción, este martes 20 de junio podrá hacerlo en las tres sedes del DATT que son El Espinal, Manga y Ronda Real en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.. Mañana será el último día para actualizar las licencias que se vencieron en 2022. Lea aquí: Si el miércoles no quiere ser multado, aproveche la renovatón de licencias

Se estima que, en Cartagena unas 56.000 licencias de conducción cumplen con las características determinadas para vencerse.

Después del 20 de junio se puede seguir haciendo el trámite de renovación, pero el conductor no podrá manejar hasta tanto no actualice este documento, porque podrá ser multado y su vehículo inmovilizado.

“Las personas que no tengan renovadas sus licencias después del 20 de junio serían sancionadas con una multa tipo B02 (8 salarios mínimos diarios legales vigentes) y el vehículo les será inmovilizado. No obstante, eso no quiere decir que no puedan realizar el trámite, este sigue vigente, lo que no podrán hacer es sacar el vehículo automotor”, dijo el director del DATT, Janer Galván.