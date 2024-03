¡Pilas! Ampliaron plazo para incluirse en el Sisbén IV

Se extiende por un año más el plazo para que las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado, que aún no cuentan con la encuesta en la metodología Sisbén IV, puedan solicitar la aplicación de la encuesta. No obstante, el Departamento Nacional de Planeación (DN)P reitera que la búsqueda activa de personas trasciende las competencias de las oficinas locales de Sisbén y que pese a los esfuerzos que puedan realizarse desde las entidades territoriales para convocar las personas y disponer de canales para que puedan realizar la solicitud de encuesta, si las personas no la solicitan de manera voluntaria, no será posible realizar la encuesta.

El Ministerio de Salud publicó un proyecto para modificar el Decreto 439 de 2023, con el objetivo de ampliar por un año, el plazo que tienen las entidades territoriales para incluir a las personas afiliadas en el régimen subsidiado de salud a la metodología IV del Sisbén, no habrá desvinculación de salud en el régimen subsidiado y por lo tanto los hogares cartageneros podrán seguir teniendo sus beneficios. Lea también: Del grupo A al D: quejas en Cartagena por cambios de grupos en el Sisbén

Este nuevo plazo permite seguir avanzando en la estrategia que implementa el Sisbén en Cartagena, en la que se prioriza a hogares que cuenten con salud subsidiada y que hayan estado identificados en la metodología anterior del Sisbén III.