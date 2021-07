Gracias a mis patrones conocí al dueño de los terrenos de Piedra de Bolívar y le fié uno. En esa época me costó 450 pesos y le pagaba 10 pesos mensuales”, así comienza su relato la señora Felicia Pérez Payares, una de las primeras residentes de este barrio que cumple hoy 102 años de fundado.

Felicia tiene 103 años y con lucidez recuerda que se mudó en 1950 a su terreno, el cual estaba convertido en un monte y poco a poco, con ayuda de sus 10 hijos, pudo construir la casa donde hoy sigue viviendo.

“Esto era puro monte. Me acuerdo que Roque Barrios y Susana Barrios soltaban su ganado y venían hasta acá a comer, por eso me tocó cerrar mi espacio para evitar que se siguieran metiendo, pues en esta calle estaba yo sola con mis hijos”, explicó la mujer, añadiendo que: “Al lado tenía una poza y ahí venían los animales a tomar agua o bañarse. Esto no era más nada”.

Los primeros habitantes de Piedra de Bolívar se asentaron en la calle principal del barrio y muchos eran dueños de hasta tres terrenos. Hoy en día son pocos los fundadores que viven allí, sin embargo, las casas son cuidadas por sus familiares.

Las razones por las que eligieron este nombre, según dijeron residentes del sector, fue en honor al libertador Simón Bolívar.

“Piedra de Bolívar antes era desde lo que hoy es el barrio Armenia hasta el Sena de los Cuatro Vientos, pero con el pasar de los años se fue reduciendo hasta quedar compuesto por cinco calles”, explicó Daila Oliveros Vieria, residente de la zona.