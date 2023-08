Piden suspender obras de construcción de hospital de Nelson Mandela

“Nos afectaría mucho si esto llegara a suceder. Yo le dije al veedor que si no tuviéramos licencia de construcción no se hubiera iniciado siquiera la demolición del hospital viejo. Cuando hicieron la entrega del CAP de Barú, ahí fue cuando el alcalde nos hizo saber que ya teníamos licencia, y el secretario Luis Villadiego nos la mostró. Nosotros la tuvimos en nuestras manos”, enfatizó la dirigente comunal.

Contó que actualmente se están haciendo las excavaciones para fundir las bases de la estructura. “Hablé con el contratista y me dijo que eso era falso. Ocho líderes de Mandela vimos la licencia. Nos perjudica ese tipo de afirmaciones porque la comunidad va a decir que los engañamos. Yo cité al veedor, pero no llegó, me dijo que me iba a traer las pruebas y aún las estoy esperando”, agregó Martínez.

Y continuó: “Con ese hospital se beneficiarían 80 mil habitantes de Nelson Mandela, sin incluir sus alrededores. Son muchos los que nos beneficiamos, si paralizan las obras sería un gran perjuicio para nosotros”.

La licencia de construcción a la que hace referencia la líder comunal es la “130011230024 ENE 19/2023”, que detalla que el proyecto es una obra nueva y que su uso sería institucional. También dice que será una obra de cuatro pisos.