Con la temporada de lluvias cerca de iniciarse, las comunidades en Cartagena empiezan a llamar la atención de las autoridades porque algunos canales de aguas pluviales necesitan ser intervenidos con urgencia para evitar inundaciones. En esta ocasión, desde la zona industrial de Mamonal advirtieron que hay dos canales obstruidos completamente, como el que se encuentra a la altura del antiguo peaje Vikingos que en años anteriores ha causado al parecer afectaciones a la movilidad vehicular en el Corredor de Carga.

Un empresario de la zona que pidió no revelar su nombre, aseguró que este cuerpo de agua se encuentra saturado porque manos humanas construyeron una barrera a mitad del mismo.

“Ya no existe canal Mamonal, ha desaparecido por completo. En el pasado se construyó un box coulvert precisamente para no afectar el canal pero últimamente está taponado. No sabemos quién cometió este exabrupto. La obstrucción está entre dos empresas de la zona”, señaló el industrial. El hombre agregó que ha acudido a las vías jurídicas para hallar soluciones, pues incluso posee un informe de la Dirección General Marítima que tras una visita técnica en el 2019 certificó el hallazgo de “residuos sólidos como chatarra y escombros de construcción que presuntamente pueden estar estrangulando el flujo natural de agua”.

Por otro lado, residentes de Albornoz, en esa misma zona industrial, pidieron al Distrito intervención al canal Albornoz, el cual también luce en condiciones deplorables y afecta a los residentes de la calle 5 del barrio.

Pedro Vázquez, vecino de la calle, sostuvo que hay personas de la tercera edad y niños padeciendo con las aguas estancadas producto de las basuras y sedimentos.

“Hay criaderos de ratas, de mosquitos, malos olores y mucha contaminación. Hace varios meses limpiaron y todo el fango lo dejaron en la orilla, no se lo llevaron y al poco rato se metió en el canal nuevamente. Siempre limpian por encima”, sostuvo Vázquez.

Desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito indicaron que las personas afectadas deben hacer una solicitud formal a la entidad, para que estos canales sean incluidos dentro del banco de máquinas que adecuará próximamente los caños y canales de la ciudad. El proyecto está en etapa de formulación y dentro de poco se abrirá la licitación.