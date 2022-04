Mientras tanto, el sindicato de profesores elevó una solicitud que tiene como fin salvaguardar los derechos de los estudiantes y personal administrativo. “Nosotros estamos pidiendo como organización sindical la suspensión de las elecciones y del rector, porque el rector no reúne los requisitos para dirigirlas. En las elecciones están coaccionando a los profesores para que voten por el candidato de la administración a cambio de no sancionarlos”, indicó Cantillo.

Amenazas

El docente y candidato a rector Gerardo Rodríguez, en diálogo con El Universal, aseguró: “Nunca ha habido garantías para que se den los procesos de consulta en la universidad”. Considera que se tiene que enfrentar a un aparato financiero que tendría candidatos oficialistas.

“Hace cuatro años -en las pasadas elecciones- fue con el doctor Parra, pero aún así gané en Cartagena y los estudiantes votaron por mí (...) Los estudiantes no quieren a sus directivas. La votación es lo más inequitativo que pueda existir porque 10 votos de estudiantes equivalen al de un profesor. En estos momentos hay más catedráticos que profesores de tiempo completo y vale lo mismo, la diferencia es que el catedrático es fácilmente manipulable porque, si no vota por el que le dicen, no le renuevan su contrato”, denunció Rodríguez. (También le puede interesar: Escándalo en la UdeC: ¿No hay garantías en elección de rector?)

Este también indicó que después de la divulgación de los audios de La W Radio ha recibido una serie de amenazas, por lo que responsabilizó a los directivos de la UdeC si algo le sucede. “Salieron unos audios que para mí ha sido lo peor que ha podido suceder, porque ahora todos los males que se presentan son culpa mía y me los quieren achacar. Dicen que yo puse en la picota a la Universidad de Cartagena y yo no necesito de eso para llegar a la rectoría. Si lo hago, será con ideas y propuestas”, acotó.

Y continuó: “Los que tienen que pronunciarse son los entes de control. Todos los ataques contra la UdeC serán contra mí y responsabilizo a las directivas si algo me llega a pasar, porque en esos audios se nota que hay gente que es capaz de cualquier cosa. He recibido comentarios de varios escenarios -no de manera formal- que me van a atacar, que me van a injuriar y desafortunadamente no puedo revelar la fuente, pero sí he recibido bastantes amenazas en ese sentido”.