Piden celeridad en obras en la subida al cerro de La Popa

La primera reunión entre la comunidad y el Distrito para hablar de este problema fue en el 2021 y se realizó en el colegio Ana María Vélez de Trujillo. Posteriormente, funcionarios del Distrito hicieron en recorrido en campo para verificar el mal estado de la vía.

Así mismo, cabe recordar que hace casi dos años se flexibilizaron las restricciones para la subida de vehículos medianos a la cima de La Popa, tras la calamidad pública decretada en el 2017 por el riesgo en el Salto del Cabrón.

Si bien la Secretaría de Infraestructura indicó que realizó un análisis técnico para la ejecución de una obra que contenga el movimiento en masa que se presenta en el lugar y en la actualidad hay un equipo trabajando en la solución de esta problemática, hay cuestionamientos por parte de la comunidad.

“Esos muros de contención se están haciendo muy lentamente. Los trabajos no están llenando las expectativas y hasta ahora no hay una seguridad total para los vehículos en los que llevan a los turistas a La Popa. Sabemos que es un trabajo que se viene haciendo desde hace meses, pero ya estamos casi al final del año y las obras no avanzan porque trabajan un día si y otro no. Son varios días en los que las obras han estado paralizadas y luego las retoman. Tampoco se ve la mano de obra necesaria”, indicó Boris Payares, líder del sector.