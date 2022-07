Piden acciones contundentes para evitar acoso sexual en Transcaribe

“Yo iba en el bus de Transcaribe y me percaté de lo que estaba sucediendo, pero la mujer no se dio cuenta de nada porque el bus estaba lleno y no dije nada por miedo a que el hombre me hiciera algo. Cuando me di cuenta, el pervertido tenía toda la pantaloneta mojada por la parte de sus genitales”, dijo el usuario. Estos casos de acoso sexual tienen en común que los agresores usaron el mismo modus operandi: los sujetos se aprovecharon de que los buses iban llenos para así perpetrar sus actos.