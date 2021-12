Los puntos en los cuales se estuvieron aplicando las vacunas fueron: Centro Comercial Mall Plaza, Parque Centenario y Terminal de Transporte de Serena del Mar. Debido a que las dosis se terminaron antes de que se alcanzaran a aplicar a la totalidad de asistentes a la jornada, se generaron múltiples inconformidades en todos los puntos de vacunación.

Filas “eternas”

A pesar de que se implementó el pico y cédula como una estrategias para evitar aglomeraciones, las largas filas bajo el inclemente sol y la falta de logística fueron las quejas más recurrentes entre los asistentes.

“Tengo como tres meses esperando mi dosis de Pfizer. En el Parque Centenario había disponibilidad para 250 personas y antes de 7 de la mañana cuando yo llegué ya habían más de 700 personas. Había un listado con hojas de cuaderno que tuvo que hacer la misma ciudadanía para poder organizarse porque no había nadie que lo hiciera”, dijo un ciudadano a este medio, manifestando su inconformidad al no poder aplicarse la vacuna.

En cuanto a la sede de Mall Plaza, la organización estuvo mejor distribuida este viernes, gracias a una la orientación en las filas, pero la cantidad de personas seguía siendo alta. “Uno se estresa porque la fila es larga y parece que no fuera a avanzar nunca. Yo me alcancé a poner mi vacuna, porque madrugué bastante y como me quedé esperando pude ver cuando dijeron que se habían acabado y la gente que seguía esperando estaba muy rebotada”, contó un asistente de esta sede.

¿Y las otras dosis para cuándo?