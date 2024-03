Petro ordena preparar cobro de valorización en Bocagrande por obras del Dique

Así mismo, le advirtió a su ministro que no se olvide de este proyecto para el cobro por valorización. “Que esto no sea como siempre, que el presidente habla y después va a mirar uno en seis meses y no, se nos olvido, no sé qué, dicen; esto es prioritario. ¿Saben lo que es el proyecto del canal del Dique?, del que tanto habla la prensa y dicen: ‘Uy, ¿cómo Petro va a detenerlo?, eso es un proyecto que limpia la bahía de Cartagena’”.