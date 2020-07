Personería pide al Dadis intervención por quejas en entrega de medicinas

En medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo por cuenta del coronavirus, el papel de las EPS es fundamental para controlar el virus. Sin embargo, varias las Entidades Promotoras de Salud siguen incumpliendo la prestación del servicio a sus usuarios.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2020 se han radicado 585 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) contra las EPS que funcionan en la ciudad, entre los principales motivos están la no atención a la solicitud de pruebas de coronavirus y la demora en respuesta a la prueba de COVID-19, seguido por la entrega parcial de medicamento o no entrega de los mismos, que no contestan las líneas telefónicas que brindaron para la atención y el no control de las diferentes patologías que tienen los pacientes. (Lea aquí: 585 quejas se han interpuesto contra las EPS en Cartagena durante 2020)

Ante estas quejas, sumadas a las presentadas en el Ministerio Público, este 30 de julio la Personería Distrital de Cartagena le exigió al Dadis auditar a las farmacias contratadas por las EPS para entregar los medicamentos, ya que la ciudadanía se viene quejando por el incumplimiento de sus obligaciones.

“Las fórmulas no las entregan la mayoría de veces completas y en algunos casos, no están haciendo las entregas de los medicamentos a domicilios como es el deber ser en esta época de pandemia, sobretodo a pacientes con enfermedades de alto riesgo”, sostuvo la personera Carmen de Caro Meza.