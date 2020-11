Luego de visitar en la mañana de hoy la obra de construcción de una bomba de gasolina en Torices, donde la comunidad se queja por presunta irregularidad en el cumplimiento de la licencia de construcción, la personera Distrital, Carmen de Caro Meza, hizo un llamado a los inspectores de Policía. (Lea aquí: “Una estación de gasolina en el barrio es un atropello”: vecinos de Torices)

De Caro le pidió a los inspectores suspender las obras que no cumplan con lo establecido en la licencia de construcción.

Según la agente del Ministerio Público, en visitas a varias obras que están a punto de ser culminadas, se evidencia que las mismas no cumplen con lo establecido en la licencia de construcción.

“Luego de recibir quejas de las comunidades, hemos realizado visitas a varias obras que al leer la licencia de construcción no cumplen con lo autorizado. Lo que no entendemos es como han logrado prácticamente avanzar en más del 80 por ciento en algunos casos, sin que los Inspectores de Policía se hayan dado cuenta, que no siguen los propietarios de las obras lo establecido en la ley”, explicó de Caro Meza.

La personera anunció investigaciones disciplinarias para aquellos funcionarios que han sido negligentes en hacer cumplir las normas, que están dentro de sus funciones.