Periodistas también marcharán el Día del trabajo en Cartagena

“Los estudios que se han hecho recientemente por Fecolper muestran que nuestro ejercicio profesional tiene unas condiciones laborales no apropiadas, sin buena remuneración, sin accesibilidad ni reconocimiento, y con desafortunados sucesos que ponen en riesgo el derecho a la vida. Los periodistas somos quienes menos condiciones de derechos tenemos en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso vamos a unirnos a la marcha del Día del trabajo por primera vez, guardando todos los componentes éticos, sin tomar partido político sino para tomar esta iniciativa como forma de hacer valer nuestros derechos”, manifestó Luis Fernando Marrugo, presidente de la asociación. Lea: La prensa local estuvo presente en la Serie del Caribe

Periodistas Asociados de Bolívar, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), es la organización de base que lidera esta iniciativa y que tiene como objetivo apoyar las manifestaciones en favor de los derechos laborales y humanos de los periodistas no solo de Cartagena sino de todo el departamento de Bolívar. Lea: Flip y Fecolper se pronuncian sobre incidente de alcalde Dau con periodistas

Es una convocatoria abierta a quienes se encuentran tanto en los medios de comunicación, como en el sector gubernamental o empresarial. De la asociación hacen parte 35 personas, sin embargo, se espera un respaldo masivo el 1 de mayo.

“Un reciente estudio de Fecolper a nivel nacional dice que cerca del 70 % de los colegas no tiene acceso a la seguridad social. En Cartagena y Bolívar necesitamos hacer una caracterización para saber cuántos somos, quiénes somos, cómo estamos siendo remunerados, cuál es el porcentaje de desempleo o de informalidad y para ello contamos con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que en otros países entra a negociar pliegos de petición con los dueños de los medios y de las grandes empresas a nombre de los periodistas. Aquí ya nosotros tenemos que dar un paso y crear un sindicato de industria. Este primero de mayo vamos a salir a reclamar esas condiciones dignas, a exigir también que haya un enfoque diferencial de género aplicado al tema laboral. Todo el mundo nos exige, pero no saben que el primer derecho fundamental que es el de la vida no está garantizado para nosotros. Hoy hay colegas trabajando con esquemas de seguridad, con chalecos antibalas o con escoltas. Somos la voz de todo el mundo pero nuestra voz está callada. Pocos saben que los periodistas somos los únicos que pagamos para poder trabajar porque, por ejemplo, en una emisora hay que comprar los espacios y después salir a vender las pautas”, añadió Ada Echenique, coordinadora de Derechos Humanos de la asociación.