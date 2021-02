Con el apoyo de organizaciones como Cuatro Palabras, Proclade, el Laboratorio de Cultura Ciudadana de Cartagena, el Semillero de Políticas Públicas de la UdeC y la Fundación Constructores de Paz de El Salado, lograron plasmar en un impreso de quince páginas lo que se vive en el día a día en su sector, con crónicas, artículos de opinión y fotografías que aprendieron a hacer en el marco de la escuela pudieron expresar todo aquello que antes si bien hacía parte de su cotidianidad no se habían atrevido, o más bien nadie les había dado la oportunidad, de poder comunicarlo.

“Muchas veces uno vive en el barrio y no se sabe el origen, quiénes somos, y hay gente que se está muriendo y que se va llevando la historia de nuestro barrio. Eso es lo que yo quiero atrapar, cuando ellos mueren, se van y eso no se recupera más. Hay que dejar algo para que jóvenes como yo podamos decir que así se formó nuestro barrio y así está ahora”.

‘¡Me indigna!’, ‘Los niños del caño’, ‘El virus de la corrupción’, ‘Nuestro lugar en el mundo’, ‘¿Y si cambiamos?’ son algunos de los títulos que se leen en el interior del la revista, y todos ellos, van enmarcados en el nombre de la edición que envía un mensaje directo a cualquiera que se tope con la portada: ‘¿Nosotros también tenemos derechos?’ Es esa la pregunta que intentan responder.

Allí, en la portada, también hay una foto del callejón San Pablo y el caño del mismo nombre, que va de la Avenida Pedro Romero hasta la ciénaga de La Virgen. “Esos son caños que necesitan ser tratados, porque solamente se limpian cuando se desbordan y después de ahí nuevamente viene la basura”, dice Lourdes Acevedo, otra caminante de la escuela y autora de ‘Los niños del caño’, una crónica inspirada en otro canal de ese sector pero que conserva la misma problemática.

“Siempre me ha gustado trabajar con niños, despertar la conciencia del medioambiente y por ellos quise hacer este artículo. Vivo a la orilla del caño María Auxiliadora, que baja de allá hasta La Candelaria, y allí los niños tienen las costumbre de tirar piedras a los pescaditos, y yo dije, ¿por qué en vez de regañarlos no se les explica? Y eso hice. Les hablé del daño que hace tirar todo eso que contamina y el sentido de pertenencia del barrio, que es nuestro hogar, es como si fuera nuestra casa. Entonces les propuse que cambiáramos las piedras por plantas y ahora todos se animan a sembrar y es un espacio muy bonito”, dice Lourdes.

Son ese tipo de historias las que quieren contar sobre el barrio, con el ánimo de desmitificar todo aquello que se dice principalmente de las comunidades ubicadas al margen de la ciénaga.

“El mensaje que esto envía es que en nuestro barrio hay muchas iniciativas que se pueden destacar, que son talentos que a veces no se usan porque no hay medios que se interesen por nosotros, pero esto lo que hace es sacar lo mejor de nosotros, decir lo que pensamos y poder sacar nuestro barrio adelante”, manifiesta.

Jackson Peinado, otro caminante, es autor de ‘¿Y si cambiamos?’, una columna de opinión en la que también se cuestiona sobre aspectos relacionados a la educación que reciben los niños que crecen en ese sector y que no siempre les llevan por el mejor camino. “Esto muestra la realidad del barrio, se debe reconocer que hay cosas que debemos cambiar y crear conciencia de un futuro mejor”, explica.

Y es que la revista es precisamente un espacio para la autoreflexión y poner en cintura temas que no solo competen al barrio La Candelaria sino a muchas otras comunidades de Cartagena que enfrentan dinámicas sociales similares.

“Este es un medio que ayuda a mirar más allá de lo que hay en el barrio, ver que hay muchas cosas buenas que se pueden lograr, que uno puede hablar y sentir desde el corazón. Decir lo que uno piensa es bueno y beneficioso para sacar a la comunidad adelante”, expresa María Bossa, caminante del barrio Amberes que también se unió a la iniciativa.

Lo curioso y también valioso de la revista, y en general de la Escuela Política Territorial, es que muchos de sus integrantes son personas que nunca antes habían publicado o si quiera escrito de esta manera, pues son habilidades que fueron adquiriendo en todo el proceso, algo que también les permitió descubrir nuevas competencias.

“Quiero seguir escribiendo porque me gusta, puede que no tenga experiencia pero esto me ha llenado de ánimo”, dice María.