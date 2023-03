Perdió 20 años de historia periodística tras robo de computadores en El Socorro

La casa de aproximadamente siete metros de frente estaba protegida por puertas de hierro, con unos candados en la parte externa. “Me tomó por sorpresa que pudiesen ingresar a la vivienda, por lo que no le metí mucha malicia a lo que el vecino me dijo. Cuando hago el ingreso a la casa veo que la cuestión es seria, se me llevaron dos computadores; uno marca DELL y otro de marca Lenovo. En esa computadora todavía estaban los archivos de todos mis 20 años en ejercicio de periodismo, también se me llevaron un disco duro que tenía las copias de la información que habían en los computadores. Noté que quienes me habían robado fueron bastante selectivos, porque todo lo que se llevaron fue de tecnología; se llevaron hasta memorias USB y unos audífonos profesionales. Y eso no fue lo peor, buscaron dentro de mi escaparate y se llevaron morrales que no son comerciales, sino que tienen logos de las empresas donde yo hago cubrimiento”, relató.