$!“Perdemos ventas por no tener Nequi”: la preocupación de vendedores informales

El cartagenero cuenta que a diario observa cómo se le va la plata por no saber usar estas aplicaciones. “Yo soy un señor de 72 años de edad, en estos momentos no cuento con los recursos para tener un celular de alta gama, y mucho menos lo sé manejar. Aquí uno pierde ventas por eso, de un momento para acá la gente viene preguntando que si acepto transferencias, les digo que no y dicen que van para el cajero, pero yo sé que eso es un no, porque no regresan”, contó Mogollón.

Algunas historias han tomado un camino más positivo, como es el caso de Nayibis Teherán, quien poco a poco aprendió por medio de los estudiantes universitarios a instalar y usar algunas aplicaciones. “A mi cuando me hablaban de Bancolombia, Nequi, y todo eso, yo me asustaba. Yo pensé que eso lo tenía la gente de plata, pero ese día una estudiante de Bellas Artes me iba a comprar unas mentas y unos cigarrillos y me dijo que solo tenía la plata por ahí. Yo ese día no me había hecho nada, y tampoco quería perder la venta, por eso le pregunté que cómo se sacaba una cuenta de eso. La muchacha me ayudó a crear la cuenta y otro día volvió a explicarme para que no me dejaba embolatar. Así como a mi, otros estudiantes le han creado cuentas a compañeros. Hoy todo el que llega diciéndome que me va a pagar por Nequi, yo saco el papelito con el número de cuenta y le digo que me transfiera”, narró la mujer para El Universal.

¡Se las ingenian!

Hay también quienes no tienen la cuenta creada, pero han buscado la forma de ingeniárselas para no dejar ir ni cien pesos. “Tengo compañeros que no tienen la cuenta todavía, que no saben manejar eso, pero ellos pasan el número del hijo o de la mujer. Eso si, llaman y verifican que la transferencia haya llegado, porque algunos no saben leer o son desconfiados del comprobante de pago que les muestran”, indicó Nayibis Teherán.