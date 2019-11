Pensionados de la Policía protestan por el supuesto abuso de uniformados activos

Zuñiga cuenta que pese a que informó que era un oficial retirado, los dos policías activos lo esposan, lo suben a la patrulla donde permaneció por casi res horas. “Duré casi tres horas en la patrulla, me llevaron al Comando de Blas de Lezo, después a Crespo y después me trasladaron a Chambacú, donde me quitaron las esposas, me llevaron a una sala de capacitaciones, me incautaron el revolver, y me pidieron que me fuera sin hacer ningún tipo de anotación, ni de entrada ni de salida”.