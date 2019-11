Pensionados bloquean carril de Transcaribe exigiendo pago de mesada

Los adultos de la tercera edad en calidad de pensionados de la Gobernación de Bolívar salieron a la calle a exigir el pago de la mesada de octubre.

Los pensionados bloquearon el carril de Solo Bus de Transcaribe a la altura de la estación Centro Uno, generando represamiento de buses.

“Nos han dicho que han consignado, pero vamos al banco y nada, allá nos dicen que no ha consignado. Hasta que no nos solucionen no nos vamos a quitar de aquí, el gobernador que se haga presente o que envíe a alguien a que nos resuelva”, sostuvo Leonardo Daza Torres, pensionado.

Según manifestó Daza son alrededor de 1.600 jubilados.

A la protesta se han sumado otros ciudadanos y miembros de la Policía llegaron hasta el lugar, pero hasta el momento los adultos mayores continúan con su manifestación.

“Estoy apoyando a los pensionados de la Gobernación que no les han cancelado el mes de octubre y ellos son unos ancianos que merecen su salario puntual, ya trabajaron toda la vida”, dijo una de las manifestantes.